Житель Казани вломился в магазин, чтобы выпить пива и поесть чипсов

В Ново-Савиновском районе Казани сотрудники полиции задержали местного жителя, который проник в магазин и устроил себе пикник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

28-летний мужчина не скрывался от видеокамер, он выбил дверь в магазине продуктов, достал из холодильных витрин пиво и чипсы, и позировал на камеры сидя на полу.

На кадрах ролика мужчина с перебинтованной головой машет в камеру рукой, рассматривает на свет чипсы и запивает их пивом. Пикник прервали сотрудники полиции, они задержали вора.

Известно, что недавно злоумышленник проходил лечение в отделении неврологии местной больницы - он ударился головой после того, как по неизвестной причине выпил скипидар.