https://news.day.az/world/1583477.html Германия пообещала помочь Польше в защите восточной границы
Германия пообещала помочь Польше в защите восточной границы
ФРГ и НАТО готовы поддержать Польшу в защите ее восточной границы. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции со своей чешской коллегой Яной Черноховой, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Там, где польским партнерам нужна поддержка, они ее получат", - подчеркнул Писториус.
Он напомнил, что Польша является партнером Германии по НАТО, поэтому ей готовы помочь.
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