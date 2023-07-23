Германия пообещала помочь Польше в защите восточной границы

ФРГ и НАТО готовы поддержать Польшу в защите ее восточной границы. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции со своей чешской коллегой Яной Черноховой, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Там, где польским партнерам нужна поддержка, они ее получат", - подчеркнул Писториус.

Он напомнил, что Польша является партнером Германии по НАТО, поэтому ей готовы помочь.