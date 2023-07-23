Миру предрекли рост цен на продукты из-за жары

Продовольственная безопасность всего мира оказалась под угрозой из-за аномальной жары. Ученые предрекают глобальный рост цен на продукты в скором будущем, передает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Возрастают риски потери крупных урожаев одновременно в разных регионах мира, что действительно повлияет на доступность продовольствия и цены", - заявил профессор в области изучения атмосферы в Университете Лидса Джон Маршам. Он добавил, что подорожания еды стоит ожидать в ближайшие десятилетия.

Согласно прогнозам, к 2040 году тепловые волны станут наступать в 12 раз чаще. Одно такое событие не может уничтожить экосистему, однако регулярные и долгие периоды жары означают, что у природы не останется времени на восстановление. По словам Маршама, фермеры по всему миру уже сейчас замечают влияние погоды на сельское хозяйство.