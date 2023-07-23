В Иране представили новую модель беспилотника Shahed

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) представил в воскресенье модернизированную версию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Shahed-149 под названием Gaza. Об этом сообщило агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, презентация прошла на авиабазе КСИР в городе Кашан в провинции Исфахан. БПЛА оснащен новой системой шасси и точкой подвески. Усовершенствованный аппарат способен находиться в воздухе более 35 часов и преодолеть 7 тыс. км за одну миссию. Как отмечает агентство, после принятия на вооружение он позволит иранским военным улучшить разведку.