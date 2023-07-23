Неизвестные вооруженные лица напали на служебный автомобиль дорожной полиции Ирана в провинции Систан и Белуджистан.

Как передает Day.Az, в результате теракта погибли четыре полицейских. Трое из них скончались на месте происшествия, а один умер позже от полученных ран.

Подробности происшествия выясняются.