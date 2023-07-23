https://news.day.az/world/1583506.html Теракт в Иране, погибли полицейские
Теракт в Иране, погибли полицейские
Неизвестные вооруженные лица напали на служебный автомобиль дорожной полиции Ирана в провинции Систан и Белуджистан.
Как передает Day.Az, в результате теракта погибли четыре полицейских. Трое из них скончались на месте происшествия, а один умер позже от полученных ран.
Подробности происшествия выясняются.
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