https://news.day.az/world/1583518.html Нетаньяху сообщил о самочувствии
Нетаньяху сообщил о самочувствии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что чувствует себя хорошо после установки кардиостимулятора.
Как передает Day.Az. об этом политик сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"Я чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам - депутатам Кнессета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нетаньяху собирается завтра принять участие в заседании, на котором продолжится обсуждение первого из законопроектов юридической реформы.
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