Нетаньяху сообщил о самочувствии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что чувствует себя хорошо после установки кардиостимулятора.

Как передает Day.Az. об этом политик сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Я чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам - депутатам Кнессета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху собирается завтра принять участие в заседании, на котором продолжится обсуждение первого из законопроектов юридической реформы.