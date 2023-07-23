https://news.day.az/world/1583523.html Китай готовится к десантной операции против Тайваня - ВИДЕО
Китай готовится к десантной операции против Тайваня - ВИДЕО
Китай продолжает подготовку к проведению десантной операции против Тайваня.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что китайские военные провели учения по переброске крупных сил на гражданском пароме.
Также зафиксирована необычная активность сразу нескольких "гражданских" паромов, связанных с НОАК в акватории Тайваньского пролива.
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