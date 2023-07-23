https://news.day.az/world/1583532.html Вашингтон допускает возвращение к диалогу с Тегераном по ядерной проблематике - Блинкен
Вашингтон допускает возвращение к диалогу с Тегераном по ядерной проблематике - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон допускает возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.
Блинкен отметил, что сделка по ядерной программе в текущем этапе не обсуждалась, однако Вашингтон призвал Тегеран провести деэскалацию напряженности, сложившуюся ранее между странами.
"Посмотрим, сделают ли они это. Допускаю, что у нас в таком случае сложится атмосфера, которая позволит нам вернуться к диалогу по ядерным проблемам, но пока у нас не та ситуация", - добавил госсекретарь США.
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