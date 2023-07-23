В Греции обрушился мост: есть жертвы

В Греции сегодня, 23 июля, обрушился мост на въезде в город Патра. В результате аварии погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на греческие СМИ.

По информации в это время под мостом находилась группа ромов, спасаясь от жары.

В то же время экстренные службы сообщают, что есть вероятность пребывания людей под обрушившимися бетонными плитами.

"Мы можем подтвердить, что мост обрушился. Мы работаем на месте происшествия. Люди оказались в ловушке, но мы не знаем их точного количества", - заявили в пожарной службе.

В настоящее время спасательные работы продолжаются и десятки спасателей разбирают завалы.

Причины обрушения сооружения пока не установлены.