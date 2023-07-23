Многотысячный митинг сторонников судебной реформы проходит в Тель-Авиве

Десятки тысяч израильтян вышли в воскресенье вечером в Тель-Авиве на массовый митинг в поддержку судебной реформы, предложенной правительством страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Channel 14 израильского телевидения, участие в демонстрации приняли около 200 тыс. человек.Это одна из редких массовых проправительственных акций в поддержку реформы в Тель-Авиве, среди жителей которого преобладают оппозиционные настроения. Она проходит возле комплекса правительственных зданий на востоке города, на том же месте, где с января еженедельно свои многочисленные митинги проводят противники реформы. Последний из них состоялся в субботу и собрал, согласно данным Channel 13 израильского телевидения, около 170 тыс. протестующих.

На нынешнем митинге его участники размахивают израильскими флагами, активно высказываются в поддержку премьера Биньямина Нетаньяху и его правительства.

"Народ требует судебной реформы", - скандируют митингующие. Они подчеркивают, что нынешнее правительство получило от избирателей мандат на проведение реформы по итогам парламентских выборов, состоявшихся в конце 2022 года.