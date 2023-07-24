https://news.day.az/world/1583552.html Мощная буря пронеслась по Сербии - есть погибшие
Мощная буря пронеслась по Сербии - есть погибшие
В эти выходные по территории Сербии пронеслась мощная буря с градом и сильными порывами ветра, в результате чего погибли три человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на РТС, больше всего от непогоды пострадали города Воеводина, Бачка-Паланка и Нови-Сад.
Из-за непогоды в разных регионах Сербии фиксировали перебои с электричеством и значительные повреждения, в частности, из-за поваленных деревьев. Ветер вырывал с корнями толстые деревья и ломал ветки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре