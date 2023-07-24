https://news.day.az/world/1583554.html В Турции столкнулись автомобили, ранены 9 человек
В Турции столкнулись автомобили, ранены 9 человек
В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Anadolu.
Авария произошла в районе Ташлидера на дороге Сивас-Кайсери. Сообщается, что пострадали 9 человек.
К месту происшествия были привлечены полиция, пожарные и бригады скорой медицинской помощи.
По данному факту проводится расследование.
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