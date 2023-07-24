В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

Авария произошла в районе Ташлидера на дороге Сивас-Кайсери. Сообщается, что пострадали 9 человек.

К месту происшествия были привлечены полиция, пожарные и бригады скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится расследование.