В Южную Корею прибыла атомная подлодка США

В Южную Корею в понедельник прибыла атомная подводная лодка США класса "Лос-Анджелес" USS Annapolis. Судно зашло на военно-морскую базу на острове Чеджудо, сообщили ВМС Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется, визит подлодки в порт проходит с целью пополнения запасов во время оперативной миссии и на фоне усиления координации Штатов и Южной Кореи.

"ВМС Южной Кореи и США планируют усилить совместную оборону и провести мероприятия по обмену в честь 70-й годовщины южнокорейско-американского альянса", - говорится в сообщении.