Люди массово эвакуируются с острова Родос

Заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос во время брифинга заявил, что с острова Родос из-за лесных пожаров вывезли более двух тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Артопиоса, огонь дошел до прибрежного района Киотари.

"По этой причине по номеру 112 отдали приказ об эвакуации жителей Асклипио и Киотари. Эвакуация всех гостиниц прошла без проблем в безопасные места, и, по оценкам, более двух тысяч человек были спасены морем. Превентивные эвакуации, проведенные сегодня на Родосе, касаются менее десяти процентов туристических объектов острова", - сказал он, добавив, что жара создает опасные условия для распространения пожаров.

Зампредставителя греческой пожарной службы отметил, что опасность пожаров прогнозируют также в Аттике, на Эвбее, в Ларисе, Арголиде, Коринфии, Мессинии. Очень высоким остается риск пожаров и на остальной территории государства.