США увеличили число своих военных на базах в Сирии

Командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт "Эль-Валид" и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из "Сил демократической Сирии", другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор.

Большая часть пограничных с Ираком районов на северо-востоке Сирии в настоящее время контролируется курдами. С 2015 года американское командование создало там девять военных баз.

При бывшем президенте США Дональде Трампе численность войск в Сирии была уменьшена до 500 человек. Теперь под предлогом борьбы с активизировавшимися бандами террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) американское командование снова наращивает военное присутствие в Сирии.

15 июля телеканал Al Mayadeen передал, что США усилили также охрану своих баз за счет боевиков из подконтрольных им бригад "Эс-Санадид" и "Суввар аль-Джейш", входящих в так называемую Сирийскую свободную армию.

Как отмечает телеканал, американское командование опасается возможных нападений в ближайшие дни на свои военные объекты в Сирии проиранских ополченцев, воюющих на стороне сирийской правительственной армии.