Обрушение моста в Патрах: есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
Как минимум, двое человек погибли, несколько были ранены в результате обрушения секции моста на окраине греческого города Патры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, пострадавшие, чье состояние оценивается как довольно серьезное, были доставлены в больницы.
Двое из раненых были сотрудниками местных служб, осуществлявшими ремонтные работы.
Сообщается, что под мостом также могли находиться цыгане, прятавшиеся в его тени от жары.
Пока неизвестно, что стало причиной обрушения моста. На месте инцидента ведутся поисково-спасательные работы.
Мост и ранее испытывал проблемы со структурной целостностью, из-за чего в 2021 году на нем начались ремонтные работы. Из-за сильной коррозии ремонт проводился по частям.
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