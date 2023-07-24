В Риме обсудят продовольственную безопасность

Саммит ООН по продовольственным системам, на котором будут подведены итоги мероприятия двухгодичной давности и намечены дальнейшие приоритеты, открывается в понедельник в римской штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). На открытии выступят генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава ФАО Цюй Дунъюй, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 2 тыс. человек из 160 стран, в том числе более 20 глав государств и правительств, представители крупнейших международных организаций, включая финансовые и кредитные институты, почти 70 делегаций будут министерского уровня.

Как сообщают организаторы, трехдневный форум станет площадкой для анализа хода выполнения обязательств, принятых странами на первом саммите, посвященном продовольственным системам, который прошел в Нью-Йорке в гибридном формате в сентябре 2021 года, а также для обсуждения успешных результатов с учетом преодоления препятствий и расстановки приоритетов. Отмечается также, что саммит проводится в то время, когда по всему миру от голода страдают около 783 млн человек - на 122 млн больше, чем в 2019 году, что связано с последствиями пандемии ковида, постоянными климатическими потрясениями и вооруженными конфликтами. Согласно последнему докладу ФАО о ситуации в области продовольственной безопасности, здоровое питание для населения всех стран мира также стало менее доступным: в 2021 году такой рацион не могли себе позволить более 3,1 млрд человек, то есть 42% мирового населения.

"Мероприятие по подведению итогов Саммита по продовольственным системам поможет укрепить политическую волю и найти более действенные меры для достижения наших целей на глобальном, национальном и субнациональном уровнях. Перед нами стоит ясная задача исторической важности: найти комплексный, согласованный, научно обоснованный подход к преобразованию наших продовольственных систем, чтобы сделать их более эффективными, инклюзивными, невосприимчивыми к внешним воздействиям и более устойчивыми с целью совершенствования производства, повышения качества питания, улучшения состояния окружающей среды", - отметил генеральный директор ФАО. В организации предупреждают, что если нынешнюю тенденцию не переломить, то ликвидировать голод к 2030 году будет невозможно.