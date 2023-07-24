Пивоварам Германии предрекли проблемы из-за жары

На фоне аномально жаркой погоды, установившейся в Германии этим летом, местные пивовары столкнулись с риском нехватки стеклянных бутылок. Слова исполнительного директора Ассоциации пивоваров Германии (Deutsche Brauer-Bundes, DBB) Хольгера Эйхеле приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за сокращения производства на немецких заводах и снижения импортных поставок стекла со стороны российских и украинских предприятий некоторые пивоварни в Германии столкнулись с проблемами при выполнении заказов, поступивших с начала года. При этом местные предприятия были вынуждены сократить производство стекла в связи с ростом цен на энергоресурсы. В итоге в мае стоимость стеклянных бутылок на местном рынке увеличилась на 140 процентов по сравнению с январем 2022 года. "В этом году логистике грозит особое испытание на прочность", - посетовал Эйхеле.

Однако немецкой пивоваренной отрасли угрожают и другие проблемы. Так, за последнее время у жителей Германии снизилась покупательская способность, из-за чего люди стали реже ходить по супермаркетам и тратить меньше денег на покупку пива. Эти обстоятельства создали дополнительные трудности для местных производителей, приведя к замедлению возврата стеклянных бутылок в оборот, заключил он.