Токио требует от Пекина отменить проверки японских морепродуктов на радиоактивность

Правительство Японии требует от Китая отменить якобы введенные там тотальные проверки японских морепродуктов на радиоактивность в преддверии начинающегося сброса с АЭС "Фукусима-1" воды, подвергшейся очистке. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы требуем в соответствии с научными данными скорейшей отмены этих мер в отношении импорта продовольственных товаров, - сказал он. - Если в Китае введены тотальные проверки морепродуктов из Японии на радиоактивность, то это противоречит международной тенденции к смягчению и отмене таких ограничений". Генсек подчеркнул, что безопасность японской продукции "подтверждена с научной точки зрения".