Эрдоган подготовит Кабмин ко встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить со своим кабинетом министров предстоящие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по "зерновой сделке".

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Ранее Эрдоган заявил журналистам, что рассчитывает на переговоры с Путиным по "зерновой сделке" в ближайшее время. Также турецкий лидер заявил о запланированном на август визите Путина в Турцию, по его словам, визит ранее обсуждался между двумя лидерами.

"После встречи президента Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе внимание переключилось на процесс, связанный с "зерновым коридором". Сообщается, что президент Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью продления соглашения о "зерновом коридоре", которая является одной из важнейших тем заседания кабинета министров", - пишет издание.

Ранее мы писали о том, что США понадеялись на влияние Турции в реализации зерновой сделки.

