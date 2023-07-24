Президент Армении хочет мира с Анкарой

Армения хочет иметь сбалансированные, хорошие отношения с соседними странами, именно поэтому правительство избрало путь нормализации с Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян итальянскому изданию "La Repubblica".

Глава армянского государства находится в Италии с рабочим визитом.

"Я рад, что спустя столько лет мы возобновили диалог с Анкарой. Нужно смотреть в будущее, понять, какой регион мы хотим оставить нашим детям. Мы должны стремиться к региональному равновесию и к миру, а не к войне", - сказал Хачатурян.

Ранее мы писали о том, что и президент Армении заговорил о вероятной войне.

