Крушение парома в Индонезии

По меньшей мере 15 человек стали жертвами кораблекрушения в Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В ночь на понедельник у берегов острова Сулавеси перевернулся паром, на борту которого находились 40 пассажиров. Шестерым удалось спастись, 19 человек числятся пропавшими без вести. Поиски в районе крушения продолжаются. При этом спасатели высказывают опасения, что на борту судна могло находиться больше пассажиров, чем это было заявлено: такое в Индонезии случается нередко.