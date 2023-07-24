https://news.day.az/world/1583650.html Африка постарается помирить Россию и Украину
Африка постарается помирить Россию и Украину
Президент ЮАР Сирил Рамапоса планирует продолжить обсуждение африканской мирной инициативы по Украине на саммите Россия - Африка на этой неделе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на южноафриканских чиновников.
По данным газеты, президент ЮАР "воспользуется своим присутствием на саммите для продвижения мирного плана", который он вместе с президентами Замбии, Сенегала и Коморских Островов представил во время визитов в Киев и Москву в июне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре