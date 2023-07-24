Африка постарается помирить Россию и Украину

Президент ЮАР Сирил Рамапоса планирует продолжить обсуждение африканской мирной инициативы по Украине на саммите Россия - Африка на этой неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на южноафриканских чиновников.

По данным газеты, президент ЮАР "воспользуется своим присутствием на саммите для продвижения мирного плана", который он вместе с президентами Замбии, Сенегала и Коморских Островов представил во время визитов в Киев и Москву в июне.