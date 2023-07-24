https://news.day.az/world/1583658.html В США заявили о скором распаде НАТО
В США заявили о скором распаде НАТО
Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что если конфликт в Украине не закончится в скором времени, то Североатлантический альянс начнет распадаться уже через год. Об этом он рассказал в интервью Going Underground, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его мнению, перед распадом НАТО не пройдет много времени, это займет около 12-15 месяцев.
Он считает, что подобная ситуация может случиться, если конфликт на территории Украины затянется, а США не предпримет никаких шагов по урегулированию ситуации.
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