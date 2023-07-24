В США заявили о скором распаде НАТО

Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что если конфликт в Украине не закончится в скором времени, то Североатлантический альянс начнет распадаться уже через год. Об этом он рассказал в интервью Going Underground, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, перед распадом НАТО не пройдет много времени, это займет около 12-15 месяцев.

Он считает, что подобная ситуация может случиться, если конфликт на территории Украины затянется, а США не предпримет никаких шагов по урегулированию ситуации.