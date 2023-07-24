https://news.day.az/world/1583659.html Нетаньяху выписан из больницы
Нетаньяху выписан из больницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник покинул медицинский центр близ Тель-Авива после установки кардиостимулятора на минувших выходных.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета Times of Israel.
"Премьер-министра Биньямина Нетаньяху выписали из медицинского центра Шибы, где он находился более суток после того, как накануне рано утром ему установили кардиостимулятор", - передает издание.
Ранее в июле Нетаньяху уже попадал в больницу - тогда его госпитализировали на сутки для проведения обследования из-за обезвоживания.
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