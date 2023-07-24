Нетаньяху выписан из больницы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник покинул медицинский центр близ Тель-Авива после установки кардиостимулятора на минувших выходных.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Times of Israel.

"Премьер-министра Биньямина Нетаньяху выписали из медицинского центра Шибы, где он находился более суток после того, как накануне рано утром ему установили кардиостимулятор", - передает издание.

Ранее в июле Нетаньяху уже попадал в больницу - тогда его госпитализировали на сутки для проведения обследования из-за обезвоживания.