Оппозиционный армянский политик угрожает Армении международным судом

Депутат парламента Армении Тагуи Товмасян подала в Административный суд иск с требованием восстановить ее на посту главы постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ

11 июля правящая фракция "Гражданский договор" представила в парламент проект решения о смещении депутата Тагуи Товмасян с должности председателя постоянной комиссии НС Армении по защите прав человека и общественным вопросам. За лишение Товмасян должности проголосовали 62 депутата, против - 1. Сама депутат на заседании не присутствовала.

"Процесс лишения полномочий был незаконным, поскольку у меня не было возможности высказать свою позицию. Я предъявила спикеру парламента, а также и.о. спикера справку о нетрудоспособности и письменно попросила отложить обсуждение вопроса, но меня проигнорировали", - отметила Товмасян на пресс-конференции в парламенте.

Парламентарий убеждена, что сможет восстановить полномочия через суд в Армении. В противном случае, она готова дойти до Европейского суда по правам человека.

Напомним, депутат от фракции власти Овик Агазарян 20 апреля заявил о намерении начать процесс выражения вотума недоверия Товмасян после того, как она устроила акцию в парламенте. Правящая фракция ополчилась на Товмасян после того, как во время обсуждения кандидатуры по пост омбудсмена от оппозиции произошла перепалка с участием депутатов от власти.

