Иран хочет обменяться заключенными с США

Обмен заключенными между Ираном и США возможен, процесс зависит от воли Вашингтона.

Как передает Day.Az, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"Иран серьезно относится к обмену пленными с США, продление процесса было вызвано отсутствием воли со стороны американского правительства. Сейчас мы находимся на этапе, когда можно сказать, что этот обмен возможен при наличии политической воли с американской стороны", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране. Слова дипломата приводит агентство Fars. "Мы надеемся, что это произойдет в скором времени", - отметил представитель МИД Ирана.

Чафи добавил, что некоторые страны, которые поддерживают хорошие отношения с Тегераном и Вашингтоном, "играют роль в этом процессе". Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Ранее мы писали о том, что Вашингтон допускает возвращение к диалогу с Тегераном по ядерной проблематике.