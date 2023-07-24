Иран хочет обменяться заключенными с США
Обмен заключенными между Ираном и США возможен, процесс зависит от воли Вашингтона.
Как передает Day.Az, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.
"Иран серьезно относится к обмену пленными с США, продление процесса было вызвано отсутствием воли со стороны американского правительства. Сейчас мы находимся на этапе, когда можно сказать, что этот обмен возможен при наличии политической воли с американской стороны", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране. Слова дипломата приводит агентство Fars. "Мы надеемся, что это произойдет в скором времени", - отметил представитель МИД Ирана.
Чафи добавил, что некоторые страны, которые поддерживают хорошие отношения с Тегераном и Вашингтоном, "играют роль в этом процессе". Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.
Ранее мы писали о том, что Вашингтон допускает возвращение к диалогу с Тегераном по ядерной проблематике.
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