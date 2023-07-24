Президент Израиля назвал ситуацию в стране "чрезвычайной"

Споры вокруг судебной реформы в Израиле создали в стране чрезвычайную ситуацию, но пространство для компромисса существует, все стороны должны сейчас проявить ответственность для выхода из кризиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент еврейского государства Ицхак Герцог.

"У нас в стране чрезвычайная ситуация. Это момент проявить ответственность", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Как подчеркнул Герцог, граждане Израиля ожидают от политических лидеров мужества и ответственного отношения к политическим спорам. Он призвал политиков сделать все, чтобы достичь понимания в этой непростой ситуации. "Мы работаем круглосуточно всеми возможными способами, чтобы найти решение. Существует возможное пространство для понимания, но есть еще пробелы, которые требуют от всех сторон проявления ответственности", - добавил он.

Массовые протесты в связи с реформой суда возобновились с новой силой в разных районах Израиля в начале прошлой недели. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Биньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразования израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.