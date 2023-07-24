https://news.day.az/world/1583674.html В США успешно протестирован дрон-шпион - ВИДЕО
В США успешно протестирован дрон-шпион - ВИДЕО
США успешно испытали дрон-шпион, который будет летать в стратосфере: запуск состоялся в пустыне в штате Нью-Мексико. Беспилотник-разведчик "Phasa35" поднялся на высоту 20 км, где находился 24 часа.
Создавшая беспилотник оборонная компания из Великобритании "BAE Systems" (разработки в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере) уверяет, что дрон сможет находиться в воздухе в течение года благодаря питанию от солнечных батарей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре