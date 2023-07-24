https://news.day.az/world/1583677.html Главы МИД Ирана и Армении встретились
Главы МИД Ирана и Армении встретились
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амир-Абдуллахианом.
Как сообщает Day.Az, встреча состоялась в рамках визита министра иностранных дел Армении в Тегеран.
Между министрами состоялась встреча в расширенном составе.
После встречи ожидается совместное заявление для прессы.
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