Главы МИД Ирана и Армении встретились

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амир-Абдуллахианом.

Как сообщает Day.Az, встреча состоялась в рамках визита министра иностранных дел Армении в Тегеран.

Между министрами состоялась встреча в расширенном составе.

После встречи ожидается совместное заявление для прессы.