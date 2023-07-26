Королевский эксперт рассказал о жестком характере Кейт Миддлтон

Британский писатель Валентин Лоу, автор книги "Придворные: интриги, амбиции и влиятельные лица, стоящие за домом Виндзоров", дал интервью Page Six, в котором рассказал о характере Кейт Миддлтон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Лоу, за улыбкой и отличными манерами принцессы Уэльской скрывается довольно жесткая женщина.

"Она симпатичная женщина, красиво одевается, мило улыбается, занимается благотворительностью. Но за кулисами она гораздо более "стальная", намного жестче, чем мы думаем", - отметил писатель.

В качестве подтверждения своих слов Лоу рассказал, как Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, которое вышло в эфир в марте 2021 года. Тогда во дворце заявили, что королевская семья "опечалена" рассказом герцогов Сассекских, и намерена во всем разобраться. В заявлении также была строчка "некоторые воспоминания могут разниться", против которой выступали некоторые члены королевской семьи, но Кейт Миддлтон настояла на том, чтобы эта фраза осталась.

Валентин Лоу добавил, что принцесса Уэльская прекрасно понимает, что "однажды станет королевой" и "очень тщательно думает о долгосрочной безопасности, силе и стабильности королевской семьи как института".

"Она хороша. У нее хороший взгляд на общую картину, на долгосрочную игру", - подытожил писатель.