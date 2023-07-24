Протесты перед зданием Кнессета привели к задержаниям

Шесть человек задержаны возле здания Кнессета (парламент Израиля) в Иерусалиме в ходе разгона несанкционированной акции протеста против судебной реформы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Ранее сообщалось о попытке разгона протестующих при помощи водометов. Несмотря на это, стихийный митинг противников судебной реформы возле здания Кнессета продолжается, вопреки действиям полиции протестующие отказываются расходиться. В самом парламенте в эти часы продолжаются дебаты перед голосованием в окончательном чтении по первому законопроекту в рамках судебной реформы, против которого выступает оппозиция.