https://news.day.az/world/1583789.html Глава армянского минобороны пытается заручиться военной поддержкой Индии
Глава армянского минобороны пытается заручиться военной поддержкой Индии
Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с послом Индии в республике Нилакши Саха Синхой вопросы сотрудничества в оборонной сфере.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся прогресса двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной безопасности.
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