Глава армянского минобороны пытается заручиться военной поддержкой Индии

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с послом Индии в республике Нилакши Саха Синхой вопросы сотрудничества в оборонной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся прогресса двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной безопасности.