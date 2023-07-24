Шри-Ланка может разрешить индийской валюте стать законным платежным средством в стране

Правительство Шри-Ланки может признать индийскую рупию в качестве действующей в стране валюты наравне с национальной. Об этом в понедельник сообщает газета The Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Существует возможность принятия индийской рупии в качестве действующей валюты в Шри-Ланке для облегчения беспрепятственных деловых операций для индийских туристов, посещающих нашу страну, аналогично успешному свободному обращению индийской рупии в Сингапуре", - цитирует издание ланкийского министра иностранных дел Али Сабри.

Договоренности об этом были достигнуты в ходе состоявшегося на прошлой неделе официального визита президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе в Индию, посвященного расширению экономического партнерства между странами. "Это позволит максимально использовать возможности развития района Индийского океана, который является крупнейшим в мире развивающимся экономическим регионом", - отметил глава ланкийского внешнеполитического ведомства.

По данным Управления по развитию туризма островного государства, Индия в этом году лидирует по числу туристов, отдохнувших в Шри-Ланке. На нее приходится большая часть из посетивших островное государство в январе-июле 700 тыс. иностранных гостей.

Общее число туристов, побывавших в Шри-Ланке в 2022 году, составило 719 978, что стало самым высоким показателем с 2019 года. Доходы Шри-Ланки от туризма в прошлом году превысили $1 млрд. Власти страны ожидают, что в 2023 году турпоток составит 1,5 млн человек, в 2024 году - 3 млн.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии ковида, что привело к нехватке валютных резервов в стране. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет $51 млрд. 12 апреля 2022 года Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в стране.