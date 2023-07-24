Пожары и эвакуация с греческих островов

Эвакуация из-за пожаров, охвативших тысячи гектаров леса продолжается на греческом острове Родос. Пламя, раздуваемое ветром и непрекращающимися тепловыми волнами, перекинулось на несколько прибрежных городов из близлежащих гор, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Участие усиленных пожарных расчётов из Европейского Союза не предотвратило распространение огня после особенно жарких выходных, когда было эвакуировано почти 30 000 человек, большинство из них составляли туристы. Некоторые, как эта пара, не смогли насладиться медовым месяцем.

Но Родос - не единственная часть Греции, борющаяся с огнем. С западного острова Корфу за ночь эвакуировали более 2000 человек, в основном туристов. Ситуация настолько серьезная, что некоторые эвакуировались дважды, так как пламя приблизилось к месту их первоначального убежища в другой части острова.

В воскресенье вечером председатель Еврокомиссии предложила премьер-министру Греции дополнительную помощь.