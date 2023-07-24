Пойманная у «Фукусимы» рыба оказалась радиоактивной

Содержание цезия-137 в пойманного у японской атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" окуня в 180 раз превысило норму. О том, что местная рыба оказалась радиоактивной, сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, в рыбе было обнаружено 18 тысяч беккерелей вещества на один килограмм. Безопасным уровнем радиоактивного цезия-137 в Японии считают 100 беккерелей на килограмм.

В апреле 2021 года японское правительство сообщило о решении начать сливать очищенную от большинства опасных веществ воду с аварийной АЭС в океан. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что такой способ избавиться от жидкости с "Фукусимы-1" является лучшим вариантом утилизации. По его словам, подобный шаг не представляет опасности.