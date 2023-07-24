Япония выразила протест КНДР в связи с ракетным пуском

Правительство Японии в понедельник выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным запуском двух баллистических ракет.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники.

Отмечается, что протест был выражен по линии посольства Японии в Пекине.