https://news.day.az/world/1583862.html Япония выразила протест КНДР в связи с ракетным пуском
Япония выразила протест КНДР в связи с ракетным пуском
Правительство Японии в понедельник выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным запуском двух баллистических ракет.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники.
Отмечается, что протест был выражен по линии посольства Японии в Пекине.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре