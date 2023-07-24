Турция будет продолжать борьбу против FETO до тех пор, пока последний член этой террористической организации не будет привлечен к ответственности.

Как передает Day.Az, об этом заявил в понедельник Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров.

"15 июля мы еще раз вспомнили о своем долге перед нашими героями, отдавшими жизни. Наш народ еще раз показал всему миру, что Турция непроходима. Несмотря на все усилия врагов демократии, они никогда не достигнут своих целей. <...> Мы будем помнить всех наших 253 шехидов. Мы с гордостью расскажем о борьбе наших ветеранов", - сказал он.