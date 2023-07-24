Обращение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено на заседании парламента

Обращение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено на заседании Великого национального собрания Турции.

Как передает Day.Az, об этом заявил в понедельник Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров.

"Саммит НАТО стал международным заседанием, на котором мы озвучили наши тезисы о нашей стране. Мы обсудили многие вопросы, которые будут способствовать безопасности как нашей страны, так и альянса. Мы четко и ясно изложили ожидания Турции. Мы предупредили Швецию о чувствительных для нас вопросах. Парламент даст решение в связи с этим вопросом", - сказал он.

Отметим, что заседание парламента Турции, на котором будет принято решение по данному вопросу, состоится в октябре.