Замгоссекретаря США уходит в отставку

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман 28 июля уйдет в отставку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

"Последним днем в этой должности для нее станет 28 июля. От лица госдепартамента, президента Байдена и всего народа я благодарю заместителя госсекретаря Шерман за выдающуюся службу", - говорится в заявлении.

О намерении Венди Шерман уйти в отставку сообщалось еще в мае.