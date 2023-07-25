https://news.day.az/world/1583893.html Замгоссекретаря США уходит в отставку
Замгоссекретаря США уходит в отставку
Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман 28 июля уйдет в отставку.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.
"Последним днем в этой должности для нее станет 28 июля. От лица госдепартамента, президента Байдена и всего народа я благодарю заместителя госсекретаря Шерман за выдающуюся службу", - говорится в заявлении.
О намерении Венди Шерман уйти в отставку сообщалось еще в мае.
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