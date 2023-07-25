В Израиле автомобиль врезался в толпу протестующих

Автомобиль протаранил толпу протестующих на одном из шоссе в районе города Кфар-Савы в 15 км к северо-востоку от Тель-Авива.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Ynet.

По его информации, в результате инцидента три человека получили незначительные травмы. Полиция разыскивает автомобиль, водитель которого стал виновником происшествия.

Стихийные акции протеста проходят в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В некоторых районах страны протестующие выходят на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение.