Эрдоган назвал ущерб от землетрясения в Турции

Ущерб от землетрясения составил 104 миллиарда долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.

"Прошло 5,5 месяцев с момента землетрясения, крупнейшей катастрофы в нашей истории. В городах, пострадавших от стихийного бедствия, полностью расчищены обломки зданий, которые необходимо немедленно снести и которые были серьезно повреждены", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер сказал, что работы в зданиях с умеренными повреждениями продолжаются.

В области более 311 тысяч зданий нуждаются в реконструкции.