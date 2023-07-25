https://news.day.az/world/1583896.html Эрдоган назвал ущерб от землетрясения в Турции
Эрдоган назвал ущерб от землетрясения в Турции
Ущерб от землетрясения составил 104 миллиарда долларов.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.
"Прошло 5,5 месяцев с момента землетрясения, крупнейшей катастрофы в нашей истории. В городах, пострадавших от стихийного бедствия, полностью расчищены обломки зданий, которые необходимо немедленно снести и которые были серьезно повреждены", - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер сказал, что работы в зданиях с умеренными повреждениями продолжаются.
В области более 311 тысяч зданий нуждаются в реконструкции.
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