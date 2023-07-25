https://news.day.az/world/1583907.html Израиль и Вьетнам подпишут соглашение о свободной торговле
Израиль и Вьетнам подпишут соглашение о свободной торговле
Заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанга прибыл с визитом в Израиль.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
По его словам, две страны планируют подписать соглашение о свободной торговле.
"Сегодня я встретился с заместителем премьер-министра Вьетнама в рамках подготовки к завтрашнему подписанию соглашения о свободной торговле. Товарооборот между странами в прошлом году составил $2 млрд, и это соглашение будет способствовать развитию израильской экономики и снижению стоимости импорта", - написал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре