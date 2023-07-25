В Казахстане беспилотники будут отслеживать пожары в лесах

Беспилотники будут отслеживать пожары в лесах Павлодарской области Казахстана.

Как передает Day.Az, данная тема обсуждалась на встрече главы региона Асаина Байханова с представителями Таразского инновационного института имени Ш. Муртазы.

"Подобный проект актуален для нашего региона. В девяти районах области проходят земли государственного лесного фонда, где в этом году зафиксировали 40 природных пожаров. Оперативное обнаружение очагов возгорания, определение площади и анализ ситуации для принятия соответствующих мер - наша приоритетная задача в борьбе со стихией", - сказал на встрече аким.

На встрече было отмечено, что управляемая авиация позволяет быстрее обнаруживать очаги возгорания. Беспилотники способны проникнуть в труднодоступные места, где использовать традиционные методы сложно.

По итогам встречи глава региона поручил организовать выезд представителей института в областные лесхозы. Специалисты проанализируют, что необходимо сделать, чтобы успешно применять беспилотники на территории гослесфонда.