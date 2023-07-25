Северная Корея запустила две баллистических ракеты

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет. Об этом сообщает Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что КНДР запустила ракеты в направлении Японского моря.

До этого в офисе премьер-министра Японии Фумио Кисиды заявили в Twitter, что Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Источники в японском правительстве затем сообщили агентству Kyodo, что Северная Корея могла запустить несколько баллистических ракет. После телеканал NHK проинформировал, что ракета Северной Кореи упала вне исключительной экономической зоны Японии.