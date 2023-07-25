Греция находится в состоянии "войны" с лесными пожарами

Греческое министерство гражданской обороны объявило эвакуацию людей из двух деревень на острове Родос в связи с неконтролируемым распространением огня. который прорвался через защитные сооружения. Жителям Массари и Маллонас было предписано двигаться в сторону расположенного восточнее посёлка Архангелос, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Лесные пожары на Родосе бушуют уже седьмой день. В понедельник пожарные бригады и добровольцы боролись с пламенем в деревнях Геннади и Вати на юге острова, были использованы пожарные самолёты и вертолёты.

Выступая в парламенте, премьер-министр Греции заявил, что его страна находится в состоянии "войны" с лесными пожарами. По его словам, сильный ветер и сменяющие друг друга волны жары не дают пока одержать верх.

У нас впереди ещё три трудных дня. По нашим оценкам, жара будет ослабевать, но тем не менее в ближайшие дни и недели мы все должны оставаться в постоянной готовности... В настоящее время мы находимся в состоянии войны, нужно сосредоточить все силы на борьбе с пожарами.

Только за минувшие выходные с Родоса были эвакуированы 19 тысяч человек. Крупнейший в мире туроператор TUI заявил о временной отмене полётов на этот греческий остров. Ранее такое решение принял британский низкотарифный авиаперевозчик Jet2.

Ряд стран Евросоюза и Турция объявили о предоставлении помощи властям Родоса и других островов и регионов Греции.

В ночь на вторник эвакуация была проведена на западном острове Корфу, где более 2 тысяч человек, включая туристов, перевели в безопасное место, а также на острове Эвия и в горном районе на юге Пелопоннеса. Больницы и волонтеры оказывают первую помощь пострадавшим. главным образом, от жары и обезвоживания.

Сотрудники Министерства иностранных дел Греции открыли пункт помощи в международном аэропорту Афин совместно с посольствами и дипломатами ряда стран, в том числе Великобритании. Их цель - помочь туристам, потерявшим свои проездные документы.