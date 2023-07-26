Разрушительная гроза на границе Франции и Швейцарии

Один человек погиб, десятки пострадали из-за мощного грозового фронта, который прошёл через приграничные районы Франции и Швейцарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, мощная гроза обернулась значительными разрушениями на массиве Юра. В городе Ла-Шо-де-Фон в кантоне Невшатель погиб по меньшей мере один человек. Как сообщает полиция, причиной смерти стало падение строительного крана. Несколько десятков пострадавших обратились за медицинской помощью в экстренные службы.

Гроза сопровождалась ураганными порывами ветра со скоростью до 60 м./с. и крупным градом. В городе повалены деревья, повреждены автомобили, как минимум пять зданий пришлось эвакуировать, - передаёт RTS. Это связано с угрозой обрушения ещё одного строительного крана.

Остановлено движение общественного транспорта. В городской администрации говорят, что восстановительные работы могут занять несколько дней. Власти призвали жителей центральных районов по возможности не выходить из дома.

Глава муниципалитета Жан-Даниэль Жаннере назвал это "чёрным днём в истории" Ла-Шо-де-Фона. Метеорологи делают предположения, что же могло привести к таким разрушениям. Как полагают в MeteoSuisse, это было либо торнадо либо микрошквал - мощное кратковременное нисходящее движение воздуха во время грозы.

Во Франции в приграничном районе О-Ду во время прохождения этого грозового фронта были повреждены около сотни домов, один из них частично разрушился. По словам хозяев, это произошло буквально за пару минут: на их глазах ветер поднял и унёс крышу, после чего обвалились стены.