Улицы Тайбэя опустели

Улицы Тайбэя сегодня опустели из-за учений по воздушному налету, имитирующими атаку Китая на Тайвань.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Кроме того, многие подозревают диверсии, незадолго до начала учений произошёл мощный взрыв на складе боеприпасов на военной базе Сянфэн на Тайване - девять человек ранены, двое в реанимации.