https://news.day.az/world/1583926.html Улицы Тайбэя опустели - ВИДЕО
Улицы Тайбэя опустели - ВИДЕО
Улицы Тайбэя сегодня опустели из-за учений по воздушному налету, имитирующими атаку Китая на Тайвань.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Кроме того, многие подозревают диверсии, незадолго до начала учений произошёл мощный взрыв на складе боеприпасов на военной базе Сянфэн на Тайване - девять человек ранены, двое в реанимации.
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