Крупный пожар произошел на ТЭС в США

Крупный пожар произошел из-за неисправности реактора на электростанции в США. Сейчас возгорание локализовано, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент случился на электростанции в Питтсбург, штат Пенсильвания. Электростанция, где все это происходит, находится на острове Брунот.

Причиной пожара стала неисправность реактора. В результате инцидента никто не пострадал.