https://news.day.az/world/1583932.html Крупный пожар произошел на ТЭС в США - ВИДЕО
Крупный пожар произошел на ТЭС в США - ВИДЕО
Крупный пожар произошел из-за неисправности реактора на электростанции в США. Сейчас возгорание локализовано, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент случился на электростанции в Питтсбург, штат Пенсильвания. Электростанция, где все это происходит, находится на острове Брунот.
Причиной пожара стала неисправность реактора. В результате инцидента никто не пострадал.
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