Эрдоган назвал дату рассмотрения Турцией заявки Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре, сообщает Habertürk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда парламент возобновит работу, мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение - за депутатами", - сказал он.