https://news.day.az/world/1583937.html Эрдоган назвал дату рассмотрения Турцией заявки Швеции в НАТО
Эрдоган назвал дату рассмотрения Турцией заявки Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре, сообщает Habertürk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Когда парламент возобновит работу, мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение - за депутатами", - сказал он.
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